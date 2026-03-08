Nico Hischier erzielt sein 21. Saisontor. Roman Josi steuert einen Assist bei, verliert aber mit Nashville.

Legende: Rein damit! Nico Hischier netzt gegen die Ranger aus dem Slot ein. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Nico Hischier hat mit New Jersey einen 6:3-Heimsieg über die New York Rangers gefeiert. Der Walliser erzielte das zwischenzeitliche 4:2. In Überzahl war er im Slot nach einem Abpraller zur Stelle und markierte aus der Drehung seinen 21. Saisontreffer. Hischier wurde anschliessend zum dritten «Star of the Game» gewählt.

Die grossen Schlagzeilen schrieb bei New Jersey indes Jack Hughes, der einen Hattrick schnürte. Timo Meier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkt. Die Devils liegen im Rennen um die zweite Wild Card nun 9 Punkte hinter den Boston Bruins.

Knappe Niederlage für Predators

Nashville wiederum kassierte im Kampf um die Playoff-Plätze einen Dämpfer. Die Predators unterlagen auswärts den Buffalo Sabres 2:3. Das Team um Captain Roman Josi konnte auch dank dessen 32. Assists der Saison noch verkürzen. Der Ausgleich fiel jedoch trotz einer Schlussoffensive nicht mehr.

Janis Moser feierte mit den Tampa Bay Lightning einen 5:2-Auswärtserfolg gegen die Toronto Maple Leafs. Nikita Kutscherow knackte dabei dank 4 Assists die 100-Punkte-Marke.

NHL