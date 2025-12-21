Drei von vier Schweizern gehen in der NHL in der Nacht auf Sonntag als Sieger vom Eis.

Die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser haben gegen die Carolina Hurricanes Moral bewiesen. Das Team aus dem Bundesstaat Florida lag 0:3 und 3:4 zurück, ging aber dennoch als Sieger vom Eis. Dank drei Toren innert sieben Minuten gewann der dreifache Stanley-Cup-Sieger mit 6:4. Moser lieferte beim 5:4 von Jake Guentzel einen Assist.

Grund zum Jubeln hatten auch Pius Suter und Roman Josi:

Suters St. Louis Blues rangen den amtierenden Champion Florida Panthers gleich mit 6:2 nieder. Suter blieb dabei ohne Skorerpunkt.

Josi feierte mit Nashville einen 5:3-Sieg gegen Toronto. Der Captain liess sich einen weiteren Assist gutschreiben.

Einen weniger erfreulichen Abend erlebte der bisher überzeugende Akira Schmid im Tor der Vegas Golden Knights. Das Team aus der Spielerstadt in Nevada verlor in Calgary 3:6 – und Schmid wehrte lediglich 20 von 25 Schüssen (80 Prozent) ab.

NHL