Philipp Kurashev ist gegen Colorado der gefeierte Mann. Die New Jersey Devils kehren gegen die Kings zum Erfolg zurück.

Philipp Kurashev befindet sich in der NHL weiter im Hoch. Der 26-jährige Stürmer der San Jose Sharks avancierte beim 3:2-Sieg gegen Colorado zum Matchwinner. Kurashev erzielte sowohl den Treffer zum 2:1 als auch den Siegtreffer in der Overtime. Für ihn war es der erste Doppelpack seit März 2024.

Hischier bringt Devils auf Kurs

Damit steht Kurashev in dieser Saison bei 5 Toren – gleich viele wie Kevin Fiala, wobei der Ostschweizer in der Nacht auf Sonntag leer ausging. Mit den Los Angeles Kings unterlag er zuhause den New Jersey Devils mit 1:4.

Bei den Gästen eröffnete Nico Hischier das Skore bereits in der 2. Minute. Der Walliser lenkte einen Distanzschuss noch entscheidend ab. Mit dem 3. Treffer in der laufenden Meisterschaft konsolidierte Hischier die Führung in der Schweizer Skorerliste. Mit 11 Punkten führt er vor Teamkollege Timo Meier, der gegen die Kings ohne Skorerpunkt blieb. Dafür erhielt Verteidiger Jonas Siegenthaler in den Reihen der Devils noch einen Assist gutgeschrieben.

Resultate