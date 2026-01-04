Timo Meier und Nico Hischier haben mit ihrem jeweils 12. Saisontor massgeblich zum 4:1-Heimsieg der New Jersey Devils über die Utah Mammoth beigetragen.
Für Meier, der in der 15. Minute zum 2:0 einnetzte, war es der erste Treffer, seit er Mitte Dezember aus familiären Gründen während neun Tagen abwesend war. Für seinen Auftritt am Samstag wurde der 29-jährige Ostschweizer als einer der «Three Stars» der Partie ausgezeichnet.
Schwächephase überwunden?
Hischier erhöhte in der 36. Minute auf 3:0. Verteidiger Jonas Siegenthaler beendete die Partie mit einer Plus-1-Bilanz.
Das Team aus Utah kam erst im Schlussdrittel zum Ehrentreffer und verlor gegen die Devils zum 2. Mal binnen kurzer Zeit (1:2 am 20. Dezember). New Jersey siegte nach einer schlechten Phase im Dezember zum 2. Mal in Folge und liegt derzeit nur 5 Punkte hinter Division-Leader Carolina.
Die weiteren Schweizer in der Nacht auf Sonntag:
- Calgary – Nashville (Roman Josi) 4:3
- San Jose – Tampa Bay (JJ Moser) 3:7
- Los Angeles (Kevin Fiala/1 Assist) – Minnesota 5:4 n.P.
- Ottawa – Winnipeg (Nino Niederreiter) 4:2