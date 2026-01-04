Die New Jersey Devils bleiben in der NHL im neuen Jahr ungeschlagen und bezwingen die Utah Mammoth erneut.

Timo Meier und Nico Hischier haben mit ihrem jeweils 12. Saisontor massgeblich zum 4:1-Heimsieg der New Jersey Devils über die Utah Mammoth beigetragen.

Für Meier, der in der 15. Minute zum 2:0 einnetzte, war es der erste Treffer, seit er Mitte Dezember aus familiären Gründen während neun Tagen abwesend war. Für seinen Auftritt am Samstag wurde der 29-jährige Ostschweizer als einer der «Three Stars» der Partie ausgezeichnet.

Schwächephase überwunden?

Hischier erhöhte in der 36. Minute auf 3:0. Verteidiger Jonas Siegenthaler beendete die Partie mit einer Plus-1-Bilanz.

Das Team aus Utah kam erst im Schlussdrittel zum Ehrentreffer und verlor gegen die Devils zum 2. Mal binnen kurzer Zeit (1:2 am 20. Dezember). New Jersey siegte nach einer schlechten Phase im Dezember zum 2. Mal in Folge und liegt derzeit nur 5 Punkte hinter Division-Leader Carolina.

Die weiteren Schweizer in der Nacht auf Sonntag:

Calgary – Nashville (Roman Josi) 4:3

San Jose – Tampa Bay (JJ Moser) 3:7

Los Angeles (Kevin Fiala/1 Assist) – Minnesota 5:4 n.P.

Ottawa – Winnipeg (Nino Niederreiter) 4:2

Resultate