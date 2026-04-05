Die «Preds» gewinnen in San Jose das Direktduell um einen Wildcard-Platz. Für Buffalo endet eine 14-jährige Playoff-Durststrecke.

Legende: Sieger im Wildcard-Duell Die «Preds» holen sich in Kalifornien den Sieg. Getty Images/Kavin Mistry

Nashville bleibt weiter im Rennen um die Playoffs. Nach einem 6:3-Auswärtssieg gegen San Jose halten die Predators derzeit den zweiten Wildcard-Platz im Westen.

Beim Gastspiel in Kalifornien gab Nashville einen 3:0-Vorsprung preis. Nach dem Ausgleich der Sharks zu Beginn des Schlussdrittels legte das Team von Captain Roman Josi aber noch einmal eine Schippe drauf. Der Berner hatte im ersten Drittel jeweils in Überzahl beim 1:0 und 3:0 seine Schaufel im Spiel. Philipp Kurashev war bei San Jose erneut überzählig.

Grosser Jubel in Buffalo

Im Osten sieht es für New Jersey in Sachen Wildcard nicht gut aus, der Rückstand beträgt nach der Niederlage gegen Montreal 7 Punkte. Beim 3:4 n.P. holten die Devils einen 0:3-Rückstand auf. Timo Meier traf knapp 2 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zum Ausgleich.

Erstmals seit 2011 wieder in den Playoffs stehen die Buffalo Sabres. Die 14-jährige Durststrecke gehört zu den vier längsten aktiven Serien in den grossen US-Ligen. Nur diejenige der New York Jets aus der NFL ist länger (2010).

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