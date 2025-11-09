Legende: Bleiben zuhause unbezwungen Die New Jersey Devils. IMAGO / Imagn Images

Die New Jersey Devils haben auch ihr 7. Heimspiel der Saison gewonnen. Das Team mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler bezwang die Pittsburgh Penguins 2:1 n.P. In der regulären Spielzeit liess sich der starke Devils-Goalie Jake Allen bloss von Ryan Graves zum 1:1 (33.) bezwingen.

Für die Gastgeber traf Arseni Grizjuk 48 Sekunden vor der ersten Pause. Siegenthaler stand bei diesem Tor auf dem Eis, blieb aber ebenso ohne Skorerpunkt wie Meier und Hischier. Letzterer wurde im letzten Drittel von einem Puck im Gesicht getroffen, konnte später jedoch weiterspielen.

Suter und Schmid verlieren

Erfolgreich gestaltete sich der Abend auch für Philipp Kurashev und Janis Moser. Stürmer Kurashev siegte mit den Sharks gegen die Panthers zuhause mit 3:1, Verteidiger Moser bejubelte mit Tampa Bay einen 3:2-Heimsieg gegen die Washington Capitals.

Pius Suter ging derweil als Verlierer vom Eis. Seine St. Louis Blues unterlagen Seattle Kraken mit 3:4 n.V. Das gleiche Schicksal ereilte Vegas-Goalie Akira Schmid, der sich Anaheim mit dem gleichen Resultat beugen musste.

Resultate