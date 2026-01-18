In der NHL gibt es für die Schweizer lauter Niederlagen. Einzig Vegas-Goalie Akira Schmid kann sich freuen.

Legende: Traf erstmals seit Ende November wieder Nino Niederreiter. imago images/James Carey Lauderx

Für die Winnipeg Jets hat es in der Nacht auf Sonntag nach zuletzt vier Siegen in Folge eine Heimniederlage gegen die Toronto Maple Leafs abgesetzt. Zu Beginn des Schlussdrittels hatte Nino Niederreiter mit seinem 7. Saisontor auf 3:1 gestellt, die Jets liessen sich die Butter aber noch vom Brot nehmen und verloren in der Verlängerung. Immerhin beendete Niederreiter eine seit Ende November währende Torflaute.

Einen starken Abend zog Vegas-Goalie Akira Schmid beim 7:2-Sieg gegen die Nashville Predators ein. Der Berner zeigte 27 Paraden, beim Treffer zum 6:1 durfte er sich zudem einen Assist gutschreiben lassen. Für die Golden Knights war es der siebte Sieg in Serie. Auf Seiten der Predators war Roman Josi an beiden Toren beteiligt.

Legende: Wurde als einer der drei besten Spieler der Partie ausgezeichnet Vegas-Goalie Akira Schmid. imago images/Stephen R. Sylvanie

Einen Torerfolg konnte nebst Niederreiter auch Timo Meier verbuchen. Der Appenzeller traf bei der 1:4-Niederlage der New Jersey Devils gegen Carolina. Kevin Fiala wiederum war bei der Niederlage der Los Angeles Kings gegen Anaheim (1:2 n.V.) am einzigen Treffer der Gäste beteiligt.

