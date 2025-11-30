Die Winnipeg Jets stoppen ihre Negativserie mit einem Auswärtssieg bei den Predators. Nino Niederreiter glänzt mit zwei Toren.

Legende: Hatte im Schweizer Duell die Nase vorne Nino Niederreiter. Keystone/AP/GEORGE WALKER IV

Die Winnipeg Jets haben beim Gastspiel in Nashville mit einem 5:2-Erfolg einen Befreiungsschlag geschafft. Nino Niederreiter erzielte dabei das 2:0 im Startdrittel sowie einen Empty-Netter kurz vor Schluss. Es waren die Goals Nummer 5 und 6 des Bündners in dieser Saison. Das beste Team der letzten Qualifikation hatte zuletzt viermal in Folge verloren. Bei Nashville liess sich Roman Josi einen Assist notieren. Der Berner Captain stand satte 27 Minuten auf dem Eis.

Fiala bereitet Siegtreffer vor

Die Führung in der Eastern Conference abgeben mussten die New Jersey Devils nach einer 3:5-Heimniederlage gegen Philadelphia. Timo Meier verkürzte im Mitteldrittel mit seinem neunten Saisontor zum 2:4, konnte die Niederlage aber nicht abwenden. Neuer Leader sind die Tampa Bay Lightning mit dem Berner Verteidiger Janis Moser.

Kevin Fiala bereitete das 2:1 der Los Angeles Kings in der Verlängerung gegen Vancouver vor. Beim 4:3-Sieg von Las Vegas gegen die San Jose Sharks mit Philipp Kurashev erhielt Vegas-Goalie Akira Schmid eine Pause.

Resultate