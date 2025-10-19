Nino Niederreiter konnte sich in der NHL in der Nacht auf Sonntag zum zweiten Mal in dieser Saison als Torschütze feiern lassen. Der Stürmer der Jets wurde im Duell mit Roman Josis «Preds» in der 11. Minute mit einem Traumpass von Wladislaw Namestnikow auf die Reise geschickt und traf nach einer Finte zum 2:0. Am Ende siegten die Jets mit 4:1.

Einen turbulenten Abend erlebte Kevin Fiala gegen die Carolina Hurricanes. Die Los Angeles Kings kassierten bereits nach 12 Sekunden das 0:1 und lagen nach 23:43 Minuten mit 0:3 hinten. Doch die Kings kämpften sich zurück und retteten sich unter anderem dank Fialas 4. Saisontor zum 3:3 (52.) in die Verlängerung. Dort sicherte sich Carolina den Zusatzpunkt.

Suter mit Empty-Netter

Auch zwischen St. Louis und Dallas kam es zu einem Schweizer Duell. Blues-Stürmer Pius Suter behielt dabei die Oberhand, der Zürcher traf zum 3:1-Endstand ins leere Tor. Lian Bichsel lieferte beim einzigen Dallas-Treffer einen Assist.

Punkte liess sich auch Nico Hischier gutschreiben. Der Devils-Stürmer gab beim 5:3 gegen Edmonton zwei Assists.

