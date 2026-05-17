Buffalo gewinnt Spiel 6 bei den Montreal Canadiens mit 8:3. Damit kommt es im Viertelfinal zu einer «Belle».

Legende: Hatten in Montreal gut lachen Goalie Ukko-Pekka Luhkonen, Ryan McLeod und die Buffalo Sabres. Reuters/David Kirouac

Der letzte Playoff-Halbfinalist in der NHL wird in einem Spiel 7 ermittelt. Die Montreal Canadiens konnten einen ersten Matchpuck in der Nacht auf Sonntag vor heimischem Publikum nicht verwerten. Buffalo glich die Serie dank einem 8:3-Sieg zum 3:3 aus.

Dabei hatten die Kanadier nach gut 10 Minuten sogar mit 3:1 geführt. Doch im weiteren Spielverlauf erzielten nur noch die Sabres Tore. Und das en masse: Noch im Startdrittel verkürzte Buffalo auf 2:3, nach drei Treffern im Mittelabschnitt führte man mit 5:3. Auch im 3. Drittel trafen die Gäste dreifach.

Dahlin mit Tor und 4 Assists

Mit 5 Punkten avancierte Verteidiger Rasmus Dahlin zum Mann der Partie. Die alles entscheidende «Belle» findet in der Nacht auf Dienstag in Buffalo statt. Der Sieger trifft in der Finalserie der Eastern Conference auf die Carolina Hurricanes.

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