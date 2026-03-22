Die St. Louis Blues haben in der NHL bei Liga-Schlusslicht Vancouver ihre Pflicht erfüllt und einen 3:1-Sieg gelandet. Erster Torschütze des Abends war Pius Suter. Der Schweizer eröffnete kurz nach Spielhälfte das Skore. Trotz des Erfolgs sind die Playoff-Chancen der Blues nur noch gering.

Besser sind die Aussichten der Nashville Predators um Captain Roman Josi. Das Team aus Tennessee schlug die Vegas Golden Knights zuhause mit 4:1. Josi liess sich bei Ryan O'Reillys Powerplay-Tor zum Schlussstand einen Assist notieren.

Akira Schmid im Tor der Gäste verliess das Eis mit einer bescheidenen 80-Prozent-Abwehrquote. Nashville liegt im Westen nun auf dem letzten Wildcard-Platz.

Weitere Resultate:

Edmonton – Tampa Bay (Janis Moser/1 Assist) 2:5

San Jose (Philipp Kurashev) – Philadelphia 1:4

Pittsburgh – Winnipeg (Nino Niederreiter/verletzt) 5:4 n.P.

L.A. Kings (Kevin Fiala/verletzt) – Buffalo 1:4

Resultate