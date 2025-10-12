In der NHL verhalfen Pius Suter, Timo Meier und Nico Hischier ihren Teams mit Toren zum Sieg.

Im 2. Spiel mit seinem neuen Klub St. Louis gelang Pius Suter sein 1. Tor für die Blues. Der Ex-ZSC-Spieler lenkte beim Gastspiel in Calgary in der 44. Minute einen Schuss von Tyler Tucker unhaltbar zum 4:2-Endstand ab.

Erfolgreich waren auch die New Jersey Devils, die bei den Tampa Bay Lightning 5:3 gewannen. Den Gästen gelangen im 1. Drittel binnen gut 5 Minuten 3 Tore, wobei das 1:0 und das 3:0 durch Schweizer erzielt wurden.

Erst stocherte Timo Meier den Puck über die Linie, nachdem Nico Hischier einen energischen Vorstoss gewagt hatte. Anschliessend traf der Captain höchstpersönlich, wobei sein Abschluss noch von Tampa-Verteidiger Max Crozier entscheidend abgelenkt wurde. Jonas Siegenthaler kam bei den Devils auf eine Plus-2-Bilanz, Tampas Janis Moser fehlte gesperrt.

Die weiteren Schweizer gingen in Sachen Skorerpunkte leer aus. Nino Niederreiters Jets schlugen Kevin Fialas Kings 3:2, Roman Josi verlor mit Nashville 2:3 gegen Utah, Lian Bichsel siegte mit Dallas 5:4 in Colorado und Philipp Kurashev unterlag mit San Jose Anaheim spektakulär 6:7 n.V.

Resultate