Nach einer eher verkorksten letzten Saison – sowohl persönlich als auch für sein Team – läuft es Timo Meier zu Beginn der neuen NHL-Spielzeit wie am Schnürchen. In der Nacht auf Sonntag führte der Appenzeller San Jose mit 2 Skorerpunkten zum 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Winnipeg.

1 Assist, 1 Game-Winning-Goal

Früh im 2. Drittel legte Meier den Puck etwas glücklich seinem Mitspieler Tomas Hertl auf, der die Sharks in Führung brachte. Zwar gelang den Jets in der Schlussphase durch Kyle Connor der Ausgleich, doch in der Overtime war wieder «Timo Time» angesagt. Der 25-Jährige zog in Überzahl nach einem Zuspiel von Kevin Labanc direkt ab und erwischte Winnipeg-Goalie Connor Hellebuyck in der nahen oberen Ecke.

Meiers Abschluss wurde auf dem Weg ins Tor noch entscheidend von einem Jets-Spieler abgelenkt. Für den Schweizer war es bereits das 5. Saisontor und der 11. Skorerpunkt.

Legende: Ist in formidabler Form Timo Meier. Getty Images

Die Sharks sind überraschend gut in die Saison gestartet. Nach 8 Spielen stehen bei San Jose bereits 5 Siege zu Buche. Gegen Winnipeg mussten die Kalifornier auf 7 Spieler (unter anderen Erik Karlsson) sowie Headcoach Bob Boughner verzichten, die sich allesamt im «Covid Protocol» befinden.

Josi entscheidet Penaltyschiessen

Grund zum Jubeln hatte auch Roman Josi. Der Berner Captain bescherte seinen Nashville Predators im Penaltyschiessen gegen die New York Islanders den Zusatzpunkt. Josi erwischte «Isles»-Goalie Ilja Sorokin mit einem scharfen und präzisen Handgelenkschuss. Nach der regulären Spielzeit sowie der 5-minütigen Verlängerung hatte es 2:2 gestanden.

00:16 Video Josi versenkt Penalty und entscheidet Spiel Aus Sport-Clip vom 31.10.2021. abspielen

Kevin Fiala ging mit Minnesota in Colorado als Verlierer vom Eis. Die Avalanche besiegten die Wild mit 4:1, der Schwede Gabriel Landeskog traf doppelt. Fiala blieb ohne nennenswerte Akzente.

Weiter kein Bein vor das andere bringen die Chicago Blackhawks. Das Team mit dem Schweizer Philipp Kurashev kassierte beim 0:1 in St. Louis die 9. Niederlage im 9. Spiel. Nicht nur sportlich befinden sich die Blackhawks in der Krise. Neben dem Eis sorgte in dieser Woche ein Missbrauchsskandal für ein Erdbeben in der NHL.