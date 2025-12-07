New Jersey kassiert in der NHL die 5. Niederlage in Serie. In Boston setzt es für die kriselnden Devils ein 1:4 ab.

Trotz 11. Saisontor von Meier: Devils weiter im Tief

Seit nunmehr 12 Spielen muss New Jersey ohne Jack Hughes auskommen. In 8 dieser Partien gingen die Devils als Verlierer vom Eis. So auch in der Nacht auf Sonntag, als in Boston ein 1:4 resultierte.

Immerhin: Für den einzigen Devils-Treffer zeichnete mit Timo Meier ein Schweizer verantwortlich. Nico Hischier lieferte dabei die Vorlage. Das zwischenzeitliche 1:1 sollte aber keine Wende bringen. Morgan Geekie brachte Boston im Mitteldrittel wieder in Front, es folgten zwei weitere Bruins-Tore im Schlussabschnitt.

Nach der 5. Niederlage in Serie belegt New Jersey in der Metropolitan Division nur noch Platz 6.

Legende: Einziger Devils-Torschütze Timo Meier. Imago Images/Winslow Townson

Die weiteren Schweizer im Einsatz:

Kevin Fiala lässt sich beim 6:0-Kantersieg seiner Los Angeles Kings gegen Chicago einen Assist notieren.

Pius Suter erhält beim 2:1-Auswärtserfolg von St. Louis in Ottawa am meisten Eiszeit aller Blues-Stürmer.

Janis Moser unterliegt mit Tampa Bay den New York Islanders mit 0:2.

Roman Josi gerät mit Nashville bei Carolina mit 3:6 und Nino Niederreiter mit Winnipeg in Edmonton mit 2:6 unter die Räder.

