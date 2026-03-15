Nico Hischier hat sich beim 6:4-Sieg der New Jersey Devils gleich vier Skorerpunkte notieren lassen. Der Walliser erzielte zwei Tore und war an weiteren zwei Treffern beteiligt. Zweieinhalb Minuten vor Schluss bereitete er den Siegtreffer durch Jack Hughes vor. Damit gelangen Hischier erstmals seit Februar 2024 wieder vier Skorerpunkte in einem Spiel.

Auch Timo Meier skorte doppelt. Beim 2:0 durch Hischier lieferte der Appenzeller den Assist, zudem traf er zum Endstand ins leere Tor. Trotz des Sieges sind die Devils weit weg von der Qualifikation für die Playoffs. Bei noch 16 ausstehenden Spielen liegen sie 12 Punkte hinter den Detroit Red Wings, die im Osten den letzten Wildcard-Platz belegen.

Legende: Sorgten für die Musik Nico Hischier und Timo Meier. Getty Images/Elsa

Schmid Ersatz, Kurashev überzählig

Janis Moser unterlag mit den Tampa Bay Lightning den Carolina Hurricanes 2:4. Akira Schmid gewann zwar mit den Vegas Golden Knights gegen die Chicago Blackhawks 4:0. Den Sieg sah der Berner Goalie aber von der Ersatzbank aus. Philipp Kurashev fehlte bei den San Jose Sharks (4:2 gegen Montreal) zum wiederholten Mal überzählig.

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