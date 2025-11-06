In der NHL siegt Kurashev, Suter verliert trotz Assist und Owetschkin erreicht einen Meilenstein.

Legende: Setzte den Schlusspunkt Tyler Toffoli (l.) jubelt mit dem Schweizer Philipp Kurashev. Imago/Imagn Images

In der Nacht auf Donnerstag Schweizer Zeit standen in der NHL lediglich zwei Schweizer auf dem Eis. Philipp Kurashev sicherte sich mit den San Jose Sharks einen souveränen 6:1-Sieg gegen Seattle, drei Tore fielen dabei im dritten Drittel.

Kurashev selbst, der zuletzt mit vier Toren und drei Assists in vier Spielen geglänzt hatte, blieb ohne Skorerpunkte.

Owetschkin erzielt 900. NHL-Tor

Pius Suter verlor hingegen mit den St. Louis Blues klar gegen die Washington Capitals. Bei der 1:6-Niederlage war Suter einer der Assistgeber zum einzigen Treffer seines Teams.

Weiter Geschichte schrieb dabei Alexander Owetschkin: Der 40-jährige Stürmer der Capitals erzielte als erster Spieler in der NHL-Geschichte sein 900. Karrieretor. Er traf im zweiten Drittel seines 1504. NHL-Spiels.

«Echt cool, als erster Spieler überhaupt. Das ist ein ganz besonderer Moment», sagte Owetschkin und sprach von einem «absoluten Highlight». Den alten NHL-Rekord von 894 Toren des kanadischen Idols Wayne Gretzky hatte er in der vergangenen Saison übertroffen.

