Kevin Fiala erzielt beim 2:3 der L.A. Kings bei den Florida Panthers seinen 12. Saisontreffer.

Trotz kuriosem Fiala-Tor: Kings finden nicht aus dem Tief

Legende: Wusste selbst nicht genau, wie ihm geschah Kevin Fiala nach seinem Tor gegen Florida. imago images/Imagn Images

Kevin Fiala brachte mit seinem Treffer zum 2:3 die Kings im letzten Drittel noch einmal zurück ins Spiel, wobei der Schweizer zunächst einen Moment brauchte, um zu realisieren, was gerade passiert war.

Nach einem Bully setzte er Gegenspieler Gustav Forsling unter Druck, der den Puck aus dem eigenen Drittel klären wollte. Dabei prallte die Scheibe im perfekten Winkel von Fialas Körper ab und rutschte zwischen den Beinen von Goalie Daniil Tarasow hindurch ins Tor. Trotz des kuriosen Treffers kassierten die Kings die 4. Niederlage in Serie.

Die weiteren Schweizer blieben ohne Skorerpunkte:

Der auffällige Pius Suter von St. Louis entschied das Schweizer Duell mit Nino Niederreiter von den Winnipeg Jets knapp mit 1:0 für sich.

von St. Louis entschied das Schweizer Duell mit von den Winnipeg Jets knapp mit 1:0 für sich. Weiterhin nicht vom Fleck kommen die Nashville Predators mit Roman Josi . Der Schweizer verliess das Eis bei der 1:4-Heimniederlage gegen die Carolina Hurricanes mit einer Minus-3-Bilanz.

. Der Schweizer verliess das Eis bei der 1:4-Heimniederlage gegen die Carolina Hurricanes mit einer Minus-3-Bilanz. Nico Hischier und Jonas Siegenthaler kamen mit New Jersey zu einem knappen 2:1-Sieg n.P. bei den Vegas Golden Knights (ohne Akira Schmid, Ersatz).

NHL