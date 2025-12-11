Die Los Angeles Kings müssen sich in der NHL trotz einem Tor von Kevin Fiala geschlagen geben. Das Team aus Kalifornien verliert bei den Seattle Kraken 2:3 nach Verlängerung.

Die Kings hatten dank Fiala den dritten Sieg in Folge vor den Augen. Der St. Galler Stürmer brachte seine Mannschaft gut fünf Minuten vor dem Ende des dritten Drittels im Powerplay 2:1 in Führung. Fiala erzielte seinen elften Treffer in der laufenden Meisterschaft, womit er zusammen mit Timo Meier von den New Jersey Devils wieder treffsicherster Schweizer ist. Fiala traf eiskalt per Backhand.

Partie dauert für Kings 26 Sekunden zu lang

Der neuerliche Sieg begann den Kings 26 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit zu entgleiten. Der Amerikaner Matty Beniers glich ebenfalls in Überzahl für die Kraken zum 2:2 aus. Die Entscheidung in der Verlängerung führte der Kanadier Vince Dunn nach 81 Sekunden herbei und bescherte den Kraken den ersten Sieg nach sechs Niederlagen.

