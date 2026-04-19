Die Dallas Stars kassieren in der Nacht auf Sonntag eine 1:6-Klatsche zuhause gegen Minnesota.

Die NHL-Playoffs haben für Lian Bichsel und die Dallas Stars denkbar schlecht begonnen: Zum Auftakt setzte es eine deutliche 1:6-Heimniederlage gegen die Minnesota Wild ab.

Der Verteidiger aus Solothurn trägt allerdings keine grosse Schuld an der deutlichen Pleite. In etwas mehr als 15 Minuten Einsatzzeit kam Bichsel auf eine ausgeglichene Bilanz. Die Stars zeigten eine insgesamt schwache Teamleistung und kassierten gleich 3 Gegentore in Unterzahl. Die Gäste führten die Entscheidung mit 3 Treffern zwischen der 21. und 27. Minute zum 4:0 herbei.

Mittlerweile haben die Stars nur eines der letzten 8 Playoff-Heimspiele gewonnen. Die 2. Partie findet in der Nacht auf Dienstag ebenfalls in Dallas statt.

Philadelphia siegt in Pittsburgh

Für eine Überraschung sorgte hingegen Philadelphia. Die Flyers, die seit 2020 nicht mehr an den Playoffs teilgenommen hatten, setzten sich in Pittsburgh mit 3:2 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte der 19-jährige Rookie Travis Sanheim.

Carolina feierte zum Auftakt einen 2:0-Heimsieg gegen Ottawa.

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