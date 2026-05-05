Trotz 0:2-Rückstand gewinnen die Hurricanes auch ihr 6. Playoff-Spiel. Vegas-Goalie Akira Schmid bleibt Zuschauer.

Legende: Der Moment der Entscheidung Die Carolina Hurricanes jubeln im 6. Playoff-Spiel zum 6. Mal. Josh Lavallee/NHLI via Getty Images

Die Carolina Hurricanes haben ihre makellose Bilanz auch in der 2. Partie des Playoff-Viertelfinals gegen die Philadelphia Flyers bewahrt – trotz einem denkbar schlechten Start. Letztlich gewann Carolina auch dank Ex-Biel-Junior Nikolaj Ehlers mit 3:2 und führt in der Serie 2:0.

Nach 2 Gegentreffern in der 5. Minute innert 39 Sekunden verkürzte der in der Schweiz aufgewachsene Ehlers auf 1:2 (11.). Beim 2:2 in der 52. Minute gab der Däne den Assist. Damit rettete sich der Qualifikationssieger der Eastern Conference in die Verlängerung, in der der Kanadier Taylor Hall nach 18:51 Minuten für die Entscheidung sorgte.

Das Team aus dem US-Bundesstaat North Carolina nimmt damit ein Polster für die nun folgenden 2 Auswärtspartien in Philadelphia mit.

Schmid erneut ohne Einsatz

Im 2. Spiel in der Nacht auf Dienstag setzten sich die Vegas Golden Knights daheim mit 3:1 gegen die Anaheim Ducks durch, es war das 1. Duell der Serie. Der Schweizer Goalie Akira Schmid stand beim Heimteam erneut nicht im Aufgebot. Sein letzter Einsatz datiert vom 21. März 2026.

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