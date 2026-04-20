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NHL-Playoffs am Sonntag Slafkovsky avanciert zum Tampa-Albtraum – Buffalo mit Blitz-Wende

Janis Moser und Tampa verlieren Spiel 1 der Playoff-Achtelfinals gegen Montreal. Juraj Slafkovsky trifft dreifach.

20.04.2026, 07:49

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Im Playoff-Duell zwischen Tampa Bay und Montreal dürfte die Devise für Spiel 2 klar sein: keine Strafen nehmen. Im Auftaktspiel im Bundesstaat Florida fielen 5 der 7 Treffer im Powerplay, die Canadiens behielten mit 4:3 nach Verlängerung die Oberhand und landeten den Auswärtssieg. Juraj Slafkovsky schoss den Overtime-Winner nach 82 Sekunden – in Überzahl, selbstverständlich.

Jubelnde Canadiens.
Legende: Hattrick zum Playoff-Auftakt Montreals Juraj Slafkovsky (links). Getty Images/Mike Carlson

Der slowakische Stürmer hatte bereits zuvor zweimal im Powerplay für Montreal eingenetzt. Auf Seiten von Tampa traf Brandon Hagel doppelt. Janis Moser erhielt unter den Lightning-Verteidigern die zweitmeiste Eiszeit, blieb aber ohne Skorerpunkt.

Buffalo meldet sich spektakulär zurück

In Buffalo kannte man das Playoff-Gefühl nach 15 Jahren Abstinenz kaum mehr. Umso grösser ist aktuell die Euphorie, endlich wieder dabei zu sein – und diese wurde nach Spiel 1 gegen Boston zusätzlich befeuert.

Die Bruins führten bis zur 53. Minute auswärts 2:0, ehe Buffalo die Partie mit 4 Toren innert 6 Minuten auf den Kopf stellte. Am Ende siegten die Sabres mit 4:3.

Die weiteren Schweizer

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  • Vegas Golden Knights – Utah Mammoth 4:2 (Serie 1:0) – Akira Schmid nicht im Aufgebot.
  • Colorado Avalanche – Los Angeles Kings 2:1 (Serie: 1:0) – Kevin Fiala fehlt verletzt.

NHL

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