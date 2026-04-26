Die Stars mit Lian Bichsel führen gegen Minnesota zweimal, verlieren aber nach Verlängerung.

Legende: Hart umkämpft die Serie zwischen Dallas und Minnesota. Keystone / AP Photo / Matt Krohn

Zum zweiten Mal in Folge ging es im Duell zwischen den Dallas Stars und den Minnesota Wild in die Verlängerung. Anders als im Spiel 3 behielten am Sonntag allerdings die Wild das bessere Ende für sich. 29 Sekunden vor Ablauf der ersten Verlängerung lenkte Matt Boldy den Puck entscheidend zum 3:2 für das Heimteam ab.

In der regulären Spielzeit waren die Stars zweimal im Powerplay in Führung gegangen. Zweimal gelang Minnesota aber der Ausgleich. Lian Bichsel erhielt erneut viel Eiszeit (21:36) und wanderte einmal auf die Strafbank.

Hurricanes sind durch

Die Carolina Hurricanes haben derweil als erstes Team den Viertelfinal erreicht. Das beste Team der Eastern Conference schlug die Ottawa Senators mit 4:2 und entschied die Serie glatt mit 4:0 für sich.

Die Pittsburgh Penguins haben das vorzeitige Out vorerst abgewendet. Dank einem 4:2 auswärts gegen die Philadelphia Flyers steht es in der Serie 1:3.

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