Die Stars mit Lian Bichsel stellen in der Serie auf 2:1. Bei den Wild entscheidet ein starkes Powerplay.

Legende: Umkämpftes Duell in dem sich Wyatt Johnston und Dallas letzlich durchsetzen. Keystone/AP Photo/Abbie Parr

Die zweite Verlängerung war bereits 12 Minuten alt, als Wyatt Johnston Dallas bei den Minnesota Wild erlöste. Mit dem Treffer zum 4:3, einem Ablenker im Slot, sorgte der 22-jährige Center dafür, dass die Stars in der Serie nun 2:1 führen. Für die Texaner war es das dritte Tor der Partie, das in Überzahl fiel.

Minnesota hatte in der regulären Spielzeit einen 0:2-Rückstand in eine Führung gedreht. Matt Duchene rettete Dallas in die Verlängerung – im Powerplay. Lian Bichsel erhielt insgesamt rund 22 Minuten Eiszeit und kam dabei auf eine Minus-1-Bilanz.

Flyers vor dem Sweep

Die Philadelphia Flyers stehen derweil vor dem Einzug in die nächste Runde. Dank einem 5:2-Sieg über die Pittsburgh Penguins vor heimischem Anfang führt die Franchise aus Pennsylvania in der Serie bereits 3:0. Die Anaheim Ducks glichen gegen Edmonton dank einem 6:4-Auswärtserfolg zum 1:1 aus.

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