Die Tampa Bay Lightning mit dem Bieler Janis Moser drehen im Playoff-Achtelfinal der NHL die Partie gegen die Montreal Canadiens. Mit einem 3:2-Sieg gleicht das Team aus Florida die Best-of-7-Serie zum 2:2 aus.

An der Aufholjagd nach dem 0:2 beteiligte sich auch Janis Moser entscheidend. Der 25-Jährige lieferte zwei Assists. Der Stammspieler aus dem Berner Seeland stand während knapp 20 Minuten auf dem Eis und war sowohl am 1:2 als auch am 3:2-Siegtreffer von Brandon Hagel beteiligt.

Legende: Einer der ersten Gratulanten Janis Moser. Graham Hughes/The Canadian Press via AP

Die Serie verläuft äusserst ausgeglichen. Das Spiel in der Nacht auf Montag war das erste Duell ohne Verlängerung. Zudem kamen alle vier Siege nach Rückständen zustande. Zuletzt geschah dies in einer Playoff-Serie 2019, als die St. Louis Blues und die Winnipeg Jets in den ersten fünf Spielen der ersten Runde der Western Conference jeweils Comeback-Siege feierten.

Los Angeles ausgeschieden

Für die Spieler der Los Angeles Kings beginnen nun die Ferien. Die Mannschaft ohne den verletzten Kevin Fiala unterlag Colorado Avalanche im 4. Spiel mit 1:5 und schied ohne Sieg aus den diesjährigen Playoffs aus.

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