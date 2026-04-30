Für Janis Moser wird es in den Playoff-Achtelfinals der NHL nach einer knappen Niederlage eng.

Legende: Wird sich etwas einfallen müssen Janis Moser. Christinne Muschi/The Canadian Press via AP

Die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser haben gegen die Montreal Canadiens 2:3 verloren. In der Best-of-7-Serie der Playoff-Achtelfinals führen die Canadiens damit 3:2.

Der entscheidende Treffer gelang Alexandre Texier gleich zu Beginn des dritten Drittels. Den Ausgleich erzielte Tampa trotz 17 Torschüssen im letzten Drittel nicht mehr. Auch der 25-jährige Moser, der im vierten Spiel am Sonntag mit zwei Assists am Sieg beteiligt gewesen war, konnte seinem Team am Mittwochabend Ortszeit zu keinem Tor verhelfen.

Am Freitag kommt es in Montreal nun zum 6. Spiel der ersten Playoff-Runde. Mit einem Sieg zuhause würden sich die Canadiens das Weiterkommen sichern, während Tampa den Sieg braucht, um die Serie wieder auszugleichen und ein 7. Spiel zu erzwingen.

Entscheidung in Philadelphia

Das sechste Spiel bereits absolviert haben derweil die Pittsburgh Penguins und die Philadelphia Flyers. Dank des Treffers zum 1:0 kurz vor dem Ende der 1. Verlängerung sicherten sich die Flyers den Sieg in der Serie mit 4:2.

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