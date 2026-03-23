Im Herbst 2024 starteten die Nashville Predators nach mehreren Königstransfers als Mitfavorit in die NHL – und beendeten die Saison auf dem drittletzten Platz in der Western Conference. Auch in dieser Saison schien Nashville die Playoff-Plätze schon Ende November aus den Augen verloren zu haben.

Seit diesem Wochenende belegen die Predators im Westen aber wieder Platz 8 und nehmen Kurs auf die Playoffs. Das 3:2 nach Verlängerung auswärts gegen die Chicago Blackhawks war der vierte Sieg hintereinander nach einem 4:3 n.V. in Winnipeg, einem 3:1-Heimsieg über Seattle und einem 4:1 daheim gegen Las Vegas.

Roman Josi steuerte in Chicago die Vorarbeit zum 2:2-Ausgleich in der 50. Minute bei (sein 36. Assist in dieser Saison). In der Overtime schoss Filip Forsberg mit seinem zweiten Goal im Spiel die Predators zum Sieg. In der Tabelle liegt Nashville zwei Punkte vor den Los Angeles Kings (9.).

Stars definitiv in den Playoffs

Die Dallas Stars um den Solothurner Lian Bichsel sicherten sich trotz einer 2:3-Niederlage gegen Las Vegas das definitive Playoff-Ticket.

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