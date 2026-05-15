Spiel 6 brachte in der Playoff-Viertelfinalserie zwischen Anaheim und Las Vegas die Entscheidung: Auswärts landeten die Golden Knights beim 5:1 den 4. Sieg. Zum 5. Mal in den 9 Saisons seit dem Eintritt in die NHL bestreitet die Equipe aus der Glücksspielmetropole damit den Final in der Western Conference. Dort geht es ab Mittwoch gegen Quali-Sieger Colorado.

Für das frühe Highlight des Spiels war Mitch Marner besorgt. Nach 62 Sekunden zog er allein auf das Tor der Ducks, stoppte und erzielte das 1:0 sehenswert zwischen den eigenen Beinen hindurch. Marner bereitete danach auch das 2:0 durch Brett Howden in Unterzahl vor. Bis zur ersten Drittelspause führte Vegas dank des Powerplay-Treffers von Shea Theodore bereits mit 3:0.

Canadiens brauchen noch einen Sieg

Montreal erspielte sich derweil mit einem 6:3-Auswärtserfolg über Buffalo zwei Matchpucks. In der Serie führen die Canadiens neu 3:2. Nick Suzuki glänzte bei den Kanadiern mit einem Tor und zwei Assists.

Resultate