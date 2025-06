Legende: Die Säulen des nächsten Florida-Panthers-Meisterteams? Goalgetter Sam Reinhart, Routinier Brad Marchand und Torhüter Sergej Bobrowski. imago images/Imagn Images

Ausgerechnet der «Sunshine State», Florida, war seit 2020 immer mit mindestens einem Team im Stanley-Cup-Final vertreten. Erst spielte Tampa Bay Lightning drei Mal in Serie um den Titel in der NHL, nun stehen die Florida Panthers zum dritten Mal in Folge im Final.

In dieser Zeit bekamen die Fans der Panthers – neben dem Erfolg – ordentlich etwas für ihr Geld, die Spieler hatten für ihres viel zu arbeiten. Finalspiel 1 in Edmonton wird das 309. Spiel Floridas seit Beginn der Saison 2022/23. Damit werden die Panthers den NHL-Rekord von Dallas (1997-2000) und Detroit (2006-2009) für die meisten Spiele in 3 Jahren ein- und in Finalspiel 2 einen neuen aufstellen.

Noch einmal alles mobilisieren

Müdigkeitserscheinungen bei so vielen Spielen? Nein, zumindest nicht, wenn es nach Trainer Paul Maurice geht: «Wir werden mehr Energie haben als für alle 3 Serien zuvor. Das wird aber auch für Edmonton gelten», liess er sich zitieren. Nach maximal 7 Spielen geht es für beide in die wohlverdiente Sommerpause, dies «erschliesst bei beiden Teams neue Energiequellen», meint Maurice.

Floridas Gegner, die Edmonton Oilers, brauchten wohl keine zusätzliche Motivation. Heuer kommt es zur Reprise des Stanley-Cup-Finals vom Vorjahr. Trotz verspielter 3:0-Führung feierten die Panthers dank eines 2:1-Erfolgs in Spiel 7 den ersten Stanley Cup der Franchise-Geschichte.

Dauerbrenner, Goalgetter, Meistermacher

Der Rekord für Spieler in Sachen absolvierte Partien in 3 Jahren liegt bei 307 Spielen. Zwei Spieler der Panthers haben die Chance auf diesen Rekord: Gustav Forsling und Sam Reinhart. Beide standen seit Sommer 2022 in nicht weniger als 303 NHL-Spielen auf dem Eis.

Reinhart war 2021 in den «Sunshine State» gewechselt und erwies sich sogleich als Tormaschine. Unter 31 Toren beendete er in Florida bisher keine Regular Season. In der letzten Spielzeit waren es gar sagenhafte 57 Treffer, in den Playoffs folgten weitere 10. Darunter auch das spielentscheidende 2:1 in Finalspiel 7.

«X-Faktor» Brad Marchand

Gegen Ende der Regular Season verstärkten die Panthers ihre schon gut bestückte Offensive mit einer NHL-Legende. Nach 15 Jahren und 1090 NHL-Spielen (976 Punkte) in Boston wechselte Brad Marchand nach Sunrise, Florida. Der 37-jährige Kanadier stellte seinen Mehrwert im Rentnerparadies der USA schon unter Beweis.

Etwas Anlaufzeit brauchte der Stanley-Cup-Sieger von 2011 aber schon. 4 Punkte aus 10 Spielen in der Regular Season rechtfertigten seinen Transfer noch nicht, dafür aber die 14 Punkte (4 Tore) in den 17 Playoff-Spielen bisher. Damit machte Marchand beste Werbung in eigener Sache, sein Vertrag bei den Panthers läuft nach der Serie gegen Edmonton aus.

