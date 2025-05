Zum Auftakt der Playoff-Halbfinals in der NHL haben die Florida Panthers mit einem 5:2-Sieg in Raleigh ihre Ansprüche auf den Stanley Cup untermauert.

Legende: Ein Stolperer in Spiel 1 der Halbfinal-Serie Carolinas William Carrier (in Schwarz) kommt vor dem gegnerischen Torhüter Sergei Bobrowski zu Fall. Keystone/AP Photo/Karl DeBlaker

Anders als im Viertelfinal, den sie erst in der «Belle» gegen die Maple Leafs hatten entscheiden können, vermieden die Panthers in der nächsten Serie einen Fehlstart. Sein 13. Playoff-Spiel 2025 gestaltete Florida mit einem 5:2 bei den Carolina Hurricanes siegreich.

Dabei überzeugten bei den Gästen allen voran zwei Spieler:

Florida-Goalie Sergei Bobrowski pariert 31 Schüsse. Der Russe war beim Stanley-Cup-Triumph vor einem Jahr herausragend und erreicht nun rechtzeitig wieder sein höchstes Level. Er muss sich einzig bei Carolinas Anschluss zum 2:1 kurz vor dem ersten Drittelsende bezwingen lassen.

pariert 31 Schüsse. Der Russe war beim Stanley-Cup-Triumph vor einem Jahr herausragend und erreicht nun rechtzeitig wieder sein höchstes Level. Er muss sich einzig bei Carolinas Anschluss zum 2:1 kurz vor dem ersten Drittelsende bezwingen lassen. Florida-Center Carter Verhaeghe glänzt mit je einem Tor und Assist. Er eröffnet in Raleigh das Skore (9.) und bedient Sam Bennett zum 4:1 (47.).

Die Hurricanes werden also ihren Halbfinal-Fluch weiter nicht los. Sie verloren mittlerweile zum 13. Mal in Folge in dieser Phase. Die nächste Chance, den 4. «Sweep» in Folge zu ihren Ungunsten abzuwenden, haben sie in der Nacht auf Freitag wiederum vor Heimpublikum.

Service zur NHL