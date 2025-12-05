Legende: Ein Trio sorgt für die Entscheidung Roman Josi (links), Steven Stamkos und Ryan O'Reilly waren für Nashvilles Siegtreffer besorgt. imago images/Imagn Images

Es bedurfte eines energischen Vorstosses von Roman Josi in der Overtime, damit die Predators den 4. Sieg in den letzten 5 Spielen einfahren konnten. Der Nashville-Captain stürmte in die gegnerische Zone und legte ab für Ryan O'Reilly, welcher wiederum Steven Stamkos bediente. Dieser erzielte 57 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung den 2:1-Siegtreffer gegen Florida.

In der Rangliste der Western Conference reicht es Nashville trotz des temporären Höhenflugs gleichwohl nur zum drittletzten Platz.

Suter mit 7. Saisontor

Pius Suter, der die letzten 2 Partien mit den St. Louis Blues wegen einer Unterkörper-Verletzung verpasst hatte, kehrte als Torschütze aufs Eis zurück. Der Zürcher traf bei der 2:5-Niederlage bei den Boston Bruins zum Schlussstand und erzielte damit sein 7. Tor in dieser Saison.

Die weiteren Schweizer blieben ohne Skorerpunkte. Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala mussten sich den Chicago Blackhawks 1:2 geschlagen geben. Janis Moser verlor mit den Tampa Bay Lightning in der heimischen Arena gegen die Pittsburgh Penguins 3:4.

