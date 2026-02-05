Die Los Angeles Kings verpflichten Stürmer Artemi Panarin – und unterliegen danach den Seattle Kraken.

Der 34-jährige Russe Artemi Panarin stösst von den New York Rangers zu den Los Angeles Kings. Er unterzeichnet in Kalifornien einen mit 22 Mio. Dollar dotierten Zweijahres-Vertrag. Panarin, in dieser Saison mit 57 Punkten bislang bester Rangers-Skorer, ist linker Flügel und spielt damit auf derselben Position wie Kings-Stürmer Kevin Fiala.

Im Anschluss an die Transfer-Bestätigung verloren die Kings zuhause gegen Seattle mit 2:4. Fiala war an beiden L.A.-Toren beteiligt.

Legende: Siebenmal Rangers-Topskorer in Folge Artemi Panarin. Imago/Imagn Images

Josi trifft und verliert

Zwei Skorerpunkte sammelte auch Roman Josi im Heimspiel der Nashville Predators gegen die Minnesota Wild. Der Berner Verteidiger legte für Filip Forsberg zum zwischenzeitlichen 1:2 auf und rettete sein Team mit seinem 11. Saisontreffer zum 5:5 in die Overtime, wo allerdings Jared Spurgeon für die Gäste traf.

Die weiteren Schweizer in der Nacht auf Donnerstag:

Winnipeg (Nino Niederreiter) – Montreal 1:5

Colorado – San Jose (Philipp Kurashev, 1 Tor) 4:2

Las Vegas (Akira Schmid) – Vancouver 5:2

Dallas – St. Louis (Pius Suter) 5:4

