Als erster Spieler in der Geschichte der «Winter Classic» der NHL erzielt Mika Zibanejad einen Hattrick.

Über 36'000 Fans fanden sich zum NHL-Outdoorspiel zwischen den Florida Panthers und den New York Rangers im Baseballstadion der Miami Marlins ein. Sie sahen eine Partie, die früh vorentschieden war.

Nach 21 Minuten führten die Rangers bereits mit 3:0. Die Panthers verkürzten erst im Schlussdrittel auf 1:3, danach machte das Team aus New York den Sack zu.

5 Skorerpunkte an einem Abend

Grosser Star des Abends war Mika Zibanejad. Der Schwede erzielte einen Hattrick, was zuvor noch keinem Spieler in einer «Winter Classic» gelungen war, und war auch an den anderen beiden Toren der Rangers beteiligt.

Die Temperatur bei der Outdoor-Partie war mit 17 Grad geringer als befürchtet, auch kein Niederschlag beeinträchtigte die Durchführung.