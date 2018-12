Beim Versuch, die Scheibe tief zu bringen, trifft Robert Bortuzzo einen Unparteiischen. Was folgt, ist kaum zu glauben.

Kuriose Tore fallen immer mal wieder. Was sich in der Nacht auf Mittwoch aber in St. Louis beim Spiel zwischen den Blues und den Florida Panthers abgespielt hat, dürfte seinesgleichen suchen:

Blues-Verteidiger Robert Bortuzzo will den Puck tief in die Angriffszone schiessen.

Sein Schuss der Bande nach trifft einen der Unparteiischen unglücklich im Unterleib.

Via Referee kullert die Scheibe praktisch im 90-Grad-Winkel Richtung Florida-Tor.

Panthers-Goalie Roberto Luongo wird auf dem falschen Fuss erwischt. Der Puck landet im Tor.

Glücklicherweise für Luongo wurde der Treffer nach kurzer Konsultation der Unparteiischen aber aberkannt. Eine Regel in der NHL besagt, dass ein Treffer nicht zählen darf, wenn ein Schiedsrichter den Puck direkt ins Tor ablenkt. Immerhin: St. Louis gewann die Partie trotz annulliertem Tor mit 4:3.