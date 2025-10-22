Die Schweizer Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Nico Hischier gewinnen in der NHL mit den New Jersey Devils souverän.

Legende: Kein Tor Timo Meier lässt im Schlussdrittel eine Chance aus. Keystone/NATHAN DENETTE

Die New Jersey Devils feierten in der Nacht auf Mittwoch einen 5:2-Sieg gegen die Toronto Maple Leafs. Auf dem Eis standen mit Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Nico Hischier auch drei Schweizer. Meier, der den Assist zum 2:1 lieferte, war dabei der einzige, der sich auch einen Skorerpunkt erspielte. Mit dem Sieg gegen die Maple Leafs feierten die Devils den 5. Sieg in Folge. Mann des Spiels war Jack Hughes, dem 3 Tore gelangen.

Fialas Kings setzen sich in Overtime durch

Im Schweizer Duell zwischen den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala und den St. Louis Blues mit Pius Suter gewannen die Kings knapp. Die Partie ging mit einem 1:1 in die Verlängerung, in der die Kalifornier schliesslich das 2:1 erzielten. Fiala leistete beim Siegtreffer die Vorarbeit.

Weniger erfolgreich war Roman Josi mit den Nashville Predators. Gegen die Anaheim Ducks resultierte ein 2:5. Josi lieferte dabei den Assist zum zwischenzeitlichen 2:2 im 2. Drittel. Ebenfalls geschlagen geben musste sich Lian Bichsel. Seine Dallas Stars verloren mit 1:5 gegen die Columbus Blue Jackets.

Resultate