Legende: Stand 28:54 Minuten auf dem Eis Roman Josi (links) im Zweikampf mit Connor Murphy. Keystone/JASON FRANSON

Nashville mit dem Schweizer Captain Roman Josi musste sich in Edmonton mit 1:3 geschlagen geben. Oilers-Superstar Connor McDavid sorgte mit seinen Assists Nummer 75, 76 und 77 für den Unterschied. Josi stand knapp 29 Minuten auf dem Eis und damit so lange wie kein anderer Feldspieler. Am Ende wies er eine Minus-1-Bilanz auf. Nach der zweiten Niederlage in Serie beträgt der Rückstand der Predators auf den von Seattle belegten letzten Wild-Card-Platz im Westen vier Punkte.

Einen Zähler hinter den Kraken sind die San Jose Sharks klassiert. Das Team mit Philipp Kurashev bezog bei den Ottawa Senators eine 4:7-Niederlage, obwohl die Gäste kurz nach Spielhälfte noch mit 3:2 geführt hatten. Der Schweizer Stürmer Kurashev, der zuletzt überzählig gefehlt hatte, kam während 13 Minuten zum Einsatz.

Suter mit einem Assist

Auch Pius Suter ging in der Nacht auf Montag als Verlierer vom Eis. Mit den St. Louis Blues unterlag er in Winnipeg mit 2:3. Der 29-Jährige hatte seinen Stock beim Anschlusstreffer zum 1:2 im Spiel. Es war sein zwölfter Assist in der laufenden Saison.

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