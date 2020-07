«It's Hockey Time!» heisst es schon bald wieder in Nordamerika. Am 1. August nimmt die NHL ihren Spielbetrieb mit einem speziellen Format wieder auf. 24 Teams werden in den beiden «Hub Cities» Edmonton und Toronto in erweiterten Playoffs den Meister ermitteln. Die Qualifikations-Paarungen für die Playoff-Achtelfinals werden im Best-of-5-Format ausgetragen, danach geht es im Best-of-7-Format weiter.

Auch für Nino Niederreiter und die Carolina Hurricanes geht am Schweizer Nationalfeiertag die Saison wieder los. Dementsprechend gross ist die Vorfreude beim Bündner, der seit 2 Wochen wieder in den USA weilt, auch wenn er nicht ganz zufrieden mit dem Modus ist.

«Grundsätzlich ist der Plan der Liga sehr gut», befindet Niederreiter, ergänzt aber sogleich: «Man hätte aber direkt die Playoffs mit 16 Teams spielen können. Mit der Qualifikation mit 24 Teams ist unsere Chance etwas kleiner, in die Playoffs zu kommen.»

Es ist sicher nicht die fairste Art, die Saison fortzusetzen.

«Es ist sicher nicht die fairste Art, die Saison fortzusetzen. Aber wenn man den Stanley Cup gewinnen will, muss man jeden Gegner bezwingen», führt der 27-Jährige weiter aus. Die Hurricanes treffen in der Quali für die Playoffs auf die New York Rangers.

Der Re-Start bedeutet auch für Niederreiter so etwas wie ein Neuanfang, ist er doch mit seiner persönlichen Performance in dieser Saison überhaupt nicht zufrieden. «Ich habe zu wenig Tore geschossen, zu wenig Punkte gemacht», so der Bündner. 29 Punkte (11 Tore/18 Assists) in 67 Spielen verbuchte er in dieser Spielzeit.

Auf die Frage, wie er die kurze Vorbereitungszeit einschätzt, gibt sich der NHL-Söldner positiv: «Ich bin sehr zuversichtlich. Es geht allen Mannschaften gleich. Das Wichtigste im Moment ist aber, dass sich niemand mit dem Coronavirus ansteckt.»

Angesprochen auf die sportlichen Ziele meint Niederreiter: «Sobald man in den Playoffs ist, ist alles möglich.» Gleichzeitig will er noch nicht zu weit nach vorne schauen: «Wir können die Rangers schlagen. Man muss aber bedenken: Wer in einer Best-of-5-Serie die erste Partie gewinnt, hat einen grossen Vorteil.»