In der Nacht auf Mittwoch gab es in der NHL keine Schweizer Skorerpunkte.

Legende: St. Louis jubelt auf dem Eis, aber ohne Pius Suter Der Zürcher blieb beim 7:5 gegen Pittsburgh ohne Skorerpunkt. Keystone/JEFF LE

Das Schweizer Trio Hischier, Meier und Siegenthaler verlor mit den New Jersey Devils das letzte Spiel der Regular Season bei den Boston Bruins 0:4 und wird die Saison auf dem enttäuschenden 13. Rang der Western Conference abschliessen.

Nino Niederreiter, der die Playoffs mit Winnipeg ebenfalls nicht mehr erreichen kann, unterlag im zweitletzten Spiel bei den Utah Mammoth 3:5. Der Bündner blieb auch im 5. Einsatz nach der fünfwöchigen Verletzungspause seit den Olympischen Spielen ohne Skorerpunkt.

Einziger Schweizer Sieger war Pius Suter. Der Verteidiger gewann mit den St. Louis Blues gegen die Pittsburgh Penguins nach einem 1:4-Rückstand 7:5. Auch für die Blues waren die Playoffs schon vor der zweitletzten Partie ausser Reichweite.

Wie weiter mit «Ovi»?

Bei den Washington Capitals liess sich Alexander Owetschkin in seinem 1734. und möglicherweise letzten NHL-Spiel beim 2:1-Sieg gegen Columbus einen Assist notieren. «Ich hoffe, es war nicht mein letztes Spiel. Ich weiss nicht, was passieren wird», sagte der 40-jährige Liga-Rekordtorschütze (929 Treffer in der Regular Season).

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