Die St. Louis Blues haben sich für die deutliche Niederlage in Spiel 3 rehabilitiert und dank einem 4:2-Heimsieg gegen Boston erneut ausgeglichen.

Matchwinner auf Seiten der Blues war Ryan O'Reilly mit 2 Toren. Der 28-jährige Kanadier brachte seine Farben nach einem Blitzstart auf Kurs (43 Sekunden) und sorgte in der 51. Minute mit dem 3:2 für die Vorentscheidung.

Wladimir Tarasenko (16.) und Brayden Schenn (59.) ins leere Tor trafen ebenfalls für die Blues, für die Bruins glichen Charlie Coyle (14.) und Brandon Carlo (35.) in Unterzahl zwischenzeitlich aus.

Premieren-Sieg zu Hause

«Unser Team kann sehr gut antworten», sagte Blues-Coach Craig Berube, «wir wussten, was wir zu tun hatten, um die bessere Mannschaft zu sein. Wir waren erbarmungslos.» Die Blues feierten zudem ihren 1. Sieg in einer Finalserie vor eigenem Publikum.

Für die Bruins, bei denen Star-Verteidiger Zdeno Chara mit einer Gesichtsverletzung nach einem geblockten Schuss vom Eis musste, war es die 1. Niederlage nach zuletzt 5 Playoff-Siegen in Folge in der Fremde. Das 5. Spiel der Serie steigt in der Nacht auf Freitag in Boston.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 04.06.19, 07:00 Uhr