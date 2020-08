Erstmals sind NHL-Profis aus Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt in voller Eishockey-Montur während der Nationalhymnen auf die Knie gegangen. Ryan Reaves, einer der wenigen schwarzen Spieler in der NHL, und Torwart Robin Lehner von den Vegas Golden Knights knieten gemeinsam mit Tyler Seguin und Jason Dickinson von den Dallas Stars vor der Begegnung der beiden Klubs in Edmonton.