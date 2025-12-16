Philipp Kurashev hat sich am Samstag im Spiel gegen Pittsburgh verletzt. Der Schweizer Stürmer wird ausfallen. Wie lange, ist unklar.

Legende: Fällt bis auf Weiteres verletzt aus Philipp Kurashev. Bob Kupbens

Bis spätestens am 31. Dezember muss Nati-Coach Patrick Fischer sein 25-köpfiges Kader für die Olympischen Spiele in Mailand (11. bis 22. Februar) bekanntgeben. Zu diesem Team würde wohl auch Philipp Kurashev gehören – wenn er denn fit ist.

Schwere der Verletzung unbekannt

Über den Gesundheitsstatus des Berner Stürmers der San Jose Sharks ist aktuell nur wenig bekannt. Nach einem harten Check konnte Kurashev die Partie am Samstag gegen die Pittsburgh Penguins nicht fortsetzen. Von offizieller Seite heisst es einzig, der 26-Jährige laboriere an einer Oberkörper-Verletzung. Am Montag setzte San Jose Kurashev auf die Verletztenliste («Injured Reserve»).

Dieser Schritt bedeutet meist, dass es sich um eine etwas grössere Blessur handelt. Mindestens die kommenden drei Sharks-Partien wird Kurashev verpassen. Der Schweizer bestreitet aktuell seine erste Saison in San Jose. In bisher 31 Spielen gelangen ihm 6 Treffer und 9 Vorlagen.

Mit der Nati nahm Kurashev bisher viermal an einer Weltmeisterschaft teil.