Die Franchise aus Las Vegas lanciert die Halbfinal-Serie in den NHL-Playoffs mit einem Auswärtssieg bei den Avalanche.

Die Golden Knights holen sich in Denver gleich das Break

Die Vegas Golden Knights haben in der Halbfinal-Serie der NHL-Playoffs vorgelegt. Das Team aus Las Vegas gewann Spiel 1 bei den Colorado Avalanche mit 4:2.

Die Vorentscheidung führten die abermals ohne den überzähligen Torhüter Akira Schmid angetretenen Golden Knights im Mittelabschnitt mit zwei Treffern innert zweieinhalb Minuten herbei: Dylan Coghlan (33.) und Pawel Dorofejew (36.) liessen die Gäste jubeln. Zu Beginn des Schlussdrittels erhöhte Brett Howden (42.) auf 3:0 – eine zu grosse Hypothek für das beste Team der Regular Season.

Legende: Gelungener Auftakt für die Spieler der Vegas Golden Knights. AP Photo/David Zalubowski

Colorado erstmals zu Hause geschlagen

Waleri Nitschuschkin (46.) sowie Gabriel Landeskog (58.) brachten die Spannung für die letzten Minuten immerhin zurück, doch Nic Dowd (60.) mit seinem Treffer ins verwaiste Gehäuse 45 Sekunden vor der Schlusssirene machte den Deckel endgültig drauf. Für Colorado war es in den diesjährigen Playoffs die erste Heimniederlage.

In der zweiten Halbfinal-Serie duellieren sich die Carolina Hurricanes und die Montreal Canadiens. Spiel 1 steigt in der Nacht auf Freitag.

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