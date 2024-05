Mit dem Playoff-Out vor Augen bezwingt Colorado die Stars auswärts und verkürzt in der Viertelfinalserie auf 2:3.

Playoffs in der NHL

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Colorado Avalanche haben in den Playoff-Viertelfinals der NHL das Saisonende vorerst abgewendet. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gewannen sie bei den Dallas Stars 5:3 und verkürzen in der Serie auf 2:3.

Makar trifft doppelt

Das Team aus Denver rannte zwei Mal einem Rückstand hinterher, ehe es mit zwei frühen Toren im Schlussdrittel vom 2:2 zum 4:2 die Vorentscheidung herbeiführte. Cale Makar liess sich bei den siegreichen Gästen als zweifacher Torschütze feiern.

Spiel 6 findet in der Nacht auf Samstag in Denver statt. Der Sieger der Best-of-7-Serie bekommt es im Conference Final im Westen entweder mit den Vancouver Canucks von Pius Suter oder den Edmonton Oilers zu tun. In diesem Viertelfinal-Duell steht es nach Siegen 2:2 unentschieden.

Legende: Matchwinner in Dallas Cale Makar. AP Photo/Tony Gutierrez

Bichsel kommt zum Zug

Trotz zwei verlorenen Playoff-Serien ist für Lian Bichsel die Saison noch nicht gelaufen. Das Schweizer Verteidiger-Talent wurde von den Dallas Stars ins NHL-Team berufen.

Bichsel hatte die Saison bei dessen Farmteam Texas Stars in der AHL begonnen, wurde dann im Dezember zu Rögle transferiert, wo er mit den Schweden den Playoff-Final erreichte, um danach für die AHL-Playoffs wieder nach Texas zurückzukehren.

Debüt gegen Colorado?

Nach dem Ausscheiden in den Viertelfinals wurde der 19-jährige Solothurner nun als einer von drei Spielern ins NHL-Team berufen. Mit den Dallas Stars, die ihn im vorletzten Sommer im Draft an 18. Position gezogen haben, könnte Bichsel nun in der NHL debütieren.