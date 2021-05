Dank einem 3:0-Sieg führt Nino Niederreiters Carolina in der Playoff-Serie gegen Roman Josis Nashville nun mit 2:0.

Playoffs in der NHL

Die grossen Figuren beim Heimsieg der Hurricanes waren Sebastian Aho und Alex Nedeljkovic. Der finnische Stürmer erzielte nach 8 Minuten im Powerplay den wegweisenden Treffer zum 1:0 und doppelte in der Schlussminute ins leere Tor zum 2:0 nach. Der US-Goalie wehrte zum Shutout 32 Schüsse ab.

Der Bündner Nino Niederreiter, der im ersten Spiel den Siegtreffer für Carolina markiert hatte, blieb diesmal weniger auffällig. Bei Nashville zeigte sich Captain Roman Josi wie üblich als Schwerarbeiter. Der Berner stand über 26 Minuten auf dem Eis und schoss 8 Mal aufs Tor. Carolina reist nun mit einer 2:0-Führung zu den Spielen 3 und 4 nach Nashville.

MacKinnon mit Hattrick

Ebenfalls auf Kurs liegen die Colorado Avalanche. Das Team aus Denver führt in der Serie gegen die St. Louis Blues mit 2:0. Nathan MacKinnon avancierte beim 6:3-Erfolg mit drei Treffern und einer Vorlage zum Matchwinner.

Die Winnipeg Jets starteten im kanadischen Duell gegen die Edmonton Oilers (Gaëtan Haas überzählig) mit einem 4:1-Erfolg in die Achtelfinals. Bereits dreimal gespielt haben die Boston Bruins und die Washington Capitals. Boston gewann dank einem Tor in der 6. Minute der zweiten Verlängerung mit 4:3 und übernahm in der Serie mit 2:1 Siegen die Führung.