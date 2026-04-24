Die Los Angeles Kings stehen in den NHL-Playoffs vor dem Ausscheiden. Das Team von Kevin Fiala, der noch immer verletzt fehlt, verlor gegen die Colorado Avalanche vor Heimpublikum 2:4. In der Achtelfinalserie steht es 0:3.

Am Sonntag könnte Colorado erneut in Los Angeles bereits alles klar machen. Für die Kings, denen in den drei Spielen nur vier Tore glückten, wäre es das 5. Playoff-Out in der ersten Runde in Folge.

Schweiz-Schreck Lehkonen als Matchwinner

Matchwinner für die Avalanche war Artturi Lehkonen, der Finnland im Olympia-Viertelfinal gegen die Schweiz in der Verlängerung zum 3:2-Sieg geschossen hatte. Er verbuchte beim 2:1 durch Cale Makar einen Assist und erzielte das wichtige 3:1 im Schlussdrittel selbst.

Legende: Brachte die Kings in Nöte Artturi Lehkonen. Getty Images/Harry How

Dank eines knappen 2:1 bei den Ottawa Senators stehen auch die Carolina Hurricanes vor einem «Sweep». Ottawa geniesst in Spiel 4 allerdings erneut Heimrecht.

vor einem «Sweep». Ottawa geniesst in Spiel 4 allerdings erneut Heimrecht. Die Buffalo Sabres haben gegen die Boston Bruins einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg gelandet und in der Serie auf 2:1 gestellt. Alex Tuch gelang das Game-Winning-Goal früh im Schlussdrittel.

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