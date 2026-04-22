Die Tampa Bay Lightning gleichen im Achtelfinal gegen Montreal in extremis aus. Auch Boston und Utah gewinnen.

Moser schiesst Tampa Bay in der Verlängerung zum 1:1 in der Serie

Legende: Das erste Playoff-Tor ist ein wichtiges Janis Moser erzielt für die Tampa-Bay-Lightning das Overtime-Siegtor. Keystone/AP/Chris O'Meara

Wie schon im ersten Playoff-Duell zwischen Tampa Bay und Montreal gab es nach 60 Minuten keinen Sieger. Am Sonntag holte das kanadische Team den Sieg, in der Nacht auf Mittwoch drehten die Lightning den Spiess um. Mittendrin: Janis Moser.

Der Schweizer verschaffte sich nach einem Bully im gegnerischen Drittel Platz und traf in der 13. Minute der Verlängerung zum entscheidenden 3:2. Es war im siebten Playoff-Einsatz das erste Tor für Moser, der damit das 1:1 in der Achtelfinal-Serie herbeiführte. Zuvor hatten die Lightning dank Nikita Kutscherow im Schlussdrittel zum 2:2 ausgeglichen.

Auswärtssiege für Boston und Utah

Auch die Boston Bruins und die Utah Mammoth konnten egalisieren. Boston gewann in Buffalo mit 4:2. Bis rund sechs Minuten vor Schluss führte man gar mit 4:0, ehe es die Sabres durch zwei späte Tore noch einmal spannend machten. Boston liess sich den Sieg aber nicht mehr nehmen.

Utah rang Las Vegas in einem erneut engen Spiel mit 3:2 nieder. Logan Cooley erzielte im Schlussdrittel das Siegtor. Akira Schmid stand nicht im Aufgebot der Golden Knights.

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