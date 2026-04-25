Legende: Liegt in der Serie zurück Janis Moser. Minas Panagiotakis/Getty Images

Auch die dritte Partie der Playoff-Serie zwischen den Tampa Bay Lightning und den Montreal Canadiens ging in die Verlängerung. Nach etwas mehr als zwei Minuten in der Overtime war es der 22-jährige Lane Hutson, der für den Sieg der Canadiens sorgte. Dank des platzierten Weitschusses des amerikanischen Verteidigers führt Montreal in der Serie mit 2:1.

Im letzten Spiel hatten die Lightning durch den Treffer des Schweizer Verteidigers Janis Moser ausgeglichen. Das vierte Spiel zwischen den beiden Teams, die in der Qualifikation mit je 106 Punkten die Ränge 3 (Lightning) und 4 (Canadiens) der Eastern Conference belegten, findet erneut in Montreal statt.

Edmonton zurück

Auch die Edmonton Oilers liegen in ihrer Serie mit 1:2 zurück. Die Kanadier, Finalist der vergangenen beiden Jahre, verloren das dritte Spiel bei den Anaheim Ducks 4:7. Die Utah Mammoth gingen durch ein 4:2 gegen die Vegas Golden Knights in der Serie mit 2:1 in Führung.

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