In der Nacht auf Sonntag bleiben die Schweizer NHL-Spieler ohne Skorerpunkt und erleben unterschiedliche Gefühle.

Playoffs in der NHL

Legende: Voller Einsatz Von Janis Moser. IMAGO / Imagn Images

Janis Moser und die Tampa Bay Lightning haben den ersten Sieg in den Playoffs gefeiert. Auswärts bei den Florida Panthers gewannen sie nach Rückstand noch mit 5:1. Der Schweizer blieb dabei in seinen fast 16 Minuten Eiszeit ohne Skorerpunkt. In der Achtelfinal-Serie verkürzte Tampa, das nach der Regular Season besser klassiert war als sein Gegner, auf 1:2.

Eine klare Niederlage setzte es für Lian Bichsel und die Dallas Stars ab. Die Colorado Avalanche siegten diskussionslos mit 4:0 und glichen die Serie mit 2:2 aus. Bichsel spielte über 15 Minuten und damit so lange wie noch nie in den Playoffs, konnte aber wie seine Mitspieler keine Akzente setzen.

Grosser Mann bei den Avalanche war der Rückkehrer Gabriel Landeskog. Der schwedische Stürmer, der erst sein zweites Spiel nach einer fast dreijährigen Zwangspause aufgrund einer chronischen Knieverletzung bestritt, wurde nach einem Tor und einem Assist zum besten Spieler ernannt.

Schmid auf der Bank

Ohne Einsatz erlebte Akira Schmid einen Sieg seines Teams. Der Goalie sah einen 4:3-Sieg nach Verlängerung seiner Vegas Golden Knights bei den Minnesota Wild. Die Serie ist damit nun ausgeglichen.

Übersicht NHL