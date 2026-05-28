Carolina ist in den NHL-Playoffs nur noch einen Sieg vom Einzug in den Stanley-Cup-Final entfernt.

Legende: Dank dem Rückhalt Die Hurricanes-Feldspieler klopfen bei Frederik Andersens Helm ab. Keystone/Christinne Muschi

Die Hurricanes gewannen gegen die Montreal Canadiens mit 4:0 auch das 2. Auswärtsspiel. Nachdem in den beiden vorherigen Partien die Entscheidung jeweils erst in der Verlängerung gefallen war, sorgte Carolina diesmal schon im 1. Drittel für eine Vorentscheidung.

Sebastian Aho, Jordan Staal und Logan Stankoven trafen innerhalb von nur 2:47 Minuten und legten damit den Grundstein zum deutlichen Auswärtssieg gegen Montreal.

Carolinas Goalie Frederik Andersen parierte 18 Schüsse und feierte bereits seinen 3. Shutout in diesen Playoffs. Den Schlusspunkt setzte Andrej Swetschnikow mit dem 4:0 ins leere Tor.

Endet 20-jährige Durststrecke?

Nun führt Carolina in der Best-of-7-Serie mit 3:1. In der Nacht auf Samstag kann das Team aus Raleigh im Heimspiel mit einem 4. Sieg den 3. Finaleinzug der Geschichte der Franchise perfekt machen – den ersten seit 20 Jahren nach dem Stanley-Cup-Triumph 2006 mit dem Schweizer Goalie Martin Gerber.

Als erster Finalist stehen bereits die Vegas Golden Knights fest.

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