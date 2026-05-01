Die Texaner verlieren in der 1. Playoff-Runde der NHL in Spiel 6 gegen Minnesota mit 2:5 und damit die Serie 2:4.

Für Lian Bichsel und die Dallas Stars sind die NHL-Playoffs bereits nach der ersten Runde beendet. Das Team aus Texas verlor das 6. Spiel gegen die Minnesota Wild 2:5 und unterlag damit in der Serie 2:4.

Das Spiel in Minnesota erinnerte stark an den Verlauf der Serie: Nach Rückstand kämpfte sich Dallas zurück und ging seinerseits 2:1 in Führung. Danach traf aber nur noch Minnesota. Quinn Hughes avancierte mit zwei Toren und einem Assist zum Matchwinner, während Matthew Boldy die Entscheidung mit zwei Treffern ins leere Gehäuse besiegelte.

Bichsel nicht an die WM

Aufseiten der Stars kam Lian Bichsel auf knapp 14 Minuten Eiszeit. Trotz des frühen Aus wird Bichsel nicht zur Schweizer Nati stossen, welche sich aktuell auf die Heim-WM vorbereitet. Der Verband hat den Verteidiger intern bis nach der WM 2026 gesperrt, weil er Aufgeboten für die U20-Nati keine Folge geleistet hatte.

Ebenfalls aus den NHL-Playoffs ausgeschieden sind die Edmonton Oilers, die zuletzt zweimal im Final gestanden hatten. Sie verloren Spiel 6 in Anaheim 2:5 und die Serie mit 2:4.

NHL