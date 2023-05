Die Seattle Kraken haben in den Playoff-Viertelfinals der NHL gegen Dallas mit 6:3 gewonnen. Damit kommt es zur «Belle».

Playoffs in der NHL

Legende: Grosser Jubel Die Seattle Kraken halten die Hoffnungen auf den Playoff-Halbfinal aufrecht. imago images/USA TODAY Network

Die Seattle Kraken haben im Playoff-Viertelfinal der NHL gegen die Dallas Stars ein 7. Spiel erzwungen. Die Franchise aus dem Bundesstaat Washington gewann ihr Heimspiel gegen die Texaner mit 6:3 und glich in der Best-of-7-Serie zum 3:3 aus. Die Entscheidung um den Halbfinal-Einzug fällt damit am Montag (Ortszeit) in Dallas.

Eberle als Matchwinner

Der Kanadier Jordan Eberle war mit zwei Toren und einem Assist der Mann des Spiels für Seattle. Die Kraken lagen schon nach 25 Minuten mit 4:1 in Führung und liessen die Gäste nicht mehr herankommen. Mit einem Empty Netter sorgte Eberle für den Schlussstand.

00:35 Video Eberles Doppelpack gegen Dallas Aus Sport-Clip vom 14.05.2023. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Für die Überraschungsmannschaft aus Seattle wird es in dieser Saison bereits die zweite «Belle», nachdem man im Achtelfinal im alles entscheidenden 7. Spiel mit den Colorado Avalanche den Titelverteidiger ausgeschaltet hatte.

Der Sieger des Duells trifft im Halbfinal auf die Vegas Golden Knights oder die Edmonton Oilers. Nach fünf Spielen führt Las Vegas in der Serie mit 3:2. In der Eastern Conference haben die Florida Panthers und die Carolina Hurricanes bereits den Halbfinal erreicht.